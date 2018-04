Dieses Love-Pic ist eine wahre Seltenheit! Schauspielerin Anna Angelina Wolfers (39) und Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38) sind seit einigen Jahren zusammen und haben auch einen gemeinsamen Sohn: den fünfjährigen Emil. Ihr Familien -und Liebesglück genießen die beiden Promi-Eltern jedoch unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Private Schnappschüsse sind auf ihren Social-Media-Accounts rar gesät – umso mehr freuen sich Fans nun über dieses Foto: Anna teilte ein verschmustes Paar-Bild von sich und ihrem Johannes!

Entspannt in farbenprächtiger Sommerkleidung und mit Sonnenbrillen auf den Nasen posieren die Turteltauben auf dem Foto, das die 39-Jährige auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat. Auf dem Bild schmiegt sich die TV-Beauty eng an ihren Herzbuben heran und drückt ihm einen liebevollen Schmatzer auf die Wange. Dazu schrieb sie: "Ich vermisse dich wie einen Teller Spaghetti Bolognese". Was für eine kulinarische Liebeserklärung!

Der Grund für die temporäre Trennung der beiden ist schnell geklärt: Johannes macht dieses Jahr bei der VOX-Sendung Sing meinen Song mit. Die Dreharbeiten für das beliebte Format fanden in Südafrika statt. Mittlerweile sind die Folgen im Kasten und die beiden Langzeit-Verliebten sind endlich wieder vereint.

Instagram / annaangelinawolfers Anna Wolfers mit ihrem Sohn Emil

Sascha Steinbach/GettyImages Johannes Strate und Anna Angelina Wolfers

MG RTL D / Markus Hertrich Marian Gold, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Mark Forster, Johannes Strate und Leslie Clio

