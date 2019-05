Frischer Wind bei Alles was zählt! Seit 2006 flimmert die beliebte RTL-Daily schon über die Fernsehschirme. Über die Jahre hat die Serie viele Darsteller kommen und gehen sehen. Nun gesellt sich ein neues Gesicht unter die Essener Crew: Ab kommenden Freitag mischt Schauspielerin Anna Angelina Wolfers (40) die Sendung ordentlich auf. In einem Interview hat die Partnerin von Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (39) bereits verraten, was die Fans von ihrer Rolle erwarten dürfen!

Ab dem 24. Mai ist Anna als Verena Kruse in der Show zu sehen und wird in ihrer Rolle wohl ganz schön aus der Reihe tanzen: "Sie ist eine selbstbewusste und nicht ganz ungefährliche, mit allen Wassern gewaschene Frau, die ordentlich Unruhe bei AWZ verursacht", verriet die 40-Jährige bereits vorab im Gespräch mit RTL. Mit den kriminellen Energien ihrer Figur habe Anna zwar wenig gemein, doch es mache ihr sehr viel Spaß, auch mal eine Rolle zu spielen, die nicht nur gut und brav sei.

Der neue Job fordert die Liebste von Johannes ungemein, dennoch habe sie sehr viel Freude am Set und fühle sich von den neuen Kollegen sehr herzlich aufgenommen. Vor dem ersten Treffen habe sie allerdings eine Menge Respekt gehabt: "Ich war vorab echt ganz schön aufgeregt. Neu in ein Team zu kommen, das teilweise seit vielen Jahren besteht, da hatte ich fast ein bisschen Bammel, was aber völlig unbegründet war", erzählte sie begeistert.

