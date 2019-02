War Johannes Strate (38) bei seiner Wahl etwa befangen? Am Freitagabend gehörte der Frontmann von Revolverheld zum Teil der deutschen Jury, die beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest darüber entschieden, welcher Künstler Deutschland am 18. Mai in Tel Aviv vertreten darf. Der Sänger verteilte seine höchste Wertung von zwölf Punkten an den späteren Sieger-Act S!sters. Tatsächlich ist ein Teil des Duos für Johannes aber keine Unbekannte.

Auf der Facebook-Seite der deutschen ESC-Community wurden jetzt Stimmen laut, dass der 38-Jährige seine Punkte nicht zufälligerweise an das siegreiche Gesangspaar gab. 2014 gehörte Carlotta Truman nämlich zu Johannes' The Voice Kids-Team. In der TV-Show trat sie für den Revolverheld-Star sogar als Finalistin an. Im folgenden Spätsommer performte die Sängerin zudem zusammen mit Johannes und seiner Band. Viele Vorentscheid-Zuschauer zweifeln daher daran, dass der Hamburger bei seiner Wertung ganz unparteiisch sein konnte.

Allerdings dürfte Johannes' Urteil nicht das Zünglein an der Waage für den Sieg von S!sters gewesen sein. Schließlich war sie nur ein Teil von diversen anderen Jury-Stimmen. Zudem war der Abstand mit 30 Punkten auf die Zweiplatzierte Makeba (26 Punkte) in der Gesamtwertung mehr als deutlich.

MG RTL D / Robert Grischek "Sing meinen Song"-Teilnehmer Johannes Strate

Getty Images Carlotta Truman von S!sters

Getty Images S!sters bei "Unser Lied für Israel"

