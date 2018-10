Moment mal, haben wir diese Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Kandidaten nicht schon einmal gesehen? Ab dem 3. November machen sich auf RTL wieder Promis und Normalos nackig, um einen Partner fürs Leben zu finden. Zehn noch völlig unbekannte Gesichter erwarten den Star-Cast rund um Love Island-Hottie Jan Sokolowsky, Reality-Sternchen Gina-Lisa Lohfink (32) und DSDS-Diva Emilija Mihailova. Doch einige Teilnehmer könnten auf den ersten Blick glatt als Doppelgänger der letzten "Adam sucht Eva"-Nackedeis durchgehen!

An wen erinnert uns die hübsche 38-jährige Mahta bloß? Mit ihren dunklen Locken, dem gebräunten Teint und den braunen Rehaugen sieht sie der Vorjahres-Eva Beabrice Bach zum Verwechseln ähnlich. Ob sie auf dem Liebeskutter genauso schnell einen passenden Adam findet, wie Bea vor einem Jahr in Timur Ülker (29)? Die beiden haben sich auf Anhieb gut verstanden – eine Liebesgeschichte wurde daraus jedoch leider nicht. AsE-Neuling Marvin scheint fast das Spiegelbild dieses früheren Kandidaten zu sein: Dieter Bohlen (64)-Superfan Michael Imhof hat 2017 das Paradies unter Palmen unsicher gemacht. Eine gewisse Ähnlichkeit weist er mit Blondschopf Marvin zumindest im Gesicht auf. Hoffentlich ist der 23-Jährige auf der Jacht ein wenig erfolgreicher als der einstige DSDS-Kandidat am Strand!

Muskelberge, Tattoos und wenig Haupthaar – auch diesen AsE-Kandidaten kennen wird doch, oder? Fitnessmodell Antonio möchte den Ladys mit seinem Adoniskörper auf der Liebesjacht dieses Jahr den Atem rauben. Uns erinnert er aber irgendwie an Adam Todor, der vor allem bei Patricia Blanco (47) für Herzrasen sorgte. Ob sich der 36-jährige Antonio in dieser Staffel auch eine der beiden Promiperlen schnappen kann?

MG RTL D Mahta und Beabrice, "Adam sucht Eva"-Kandidatinnen 2018 und 2017

MG RTL D Marvin und Michael, "Adam sucht Eva"-Kandidaten 2018 und 2017

MG RTL D Antonio und Todor, "Adam sucht Eva"-Kandidaten 2018 und 2017

