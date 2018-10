So langsam füllt sich das Adam sucht Eva-Schiff! Ab dem 3. November wird in der Datingshow der etwas anderen Art wieder heftig geflirtet. Vor wenigen Stunden wurde bereits bekannt gegeben, dass in dieser Staffel erneut prominente Singles völlig hüllenlos ihren Traumpartner suchen: So wagen Skandalnudel Gina-Lisa Lohfink (32), Love Island-Hottie Jan Sokolowsky und DSDS-Kandidatin Emilija Mihailova das Liebesabenteuer. In dem Format treffen sie auf zehn Normalo-Kandidaten, die angesichts der ersten Bilder ebenfalls jede Menge Spannung versprechen!

Zumindest optisch könnten die "Adam sucht Eva"-Teilnehmer verschiedener nicht sein. Ob die blonde Sachbearbeiterin Marina, die brünette Beauty Sarah, die tätowierte Jennifer oder Sonnyboy Marvin: Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein! Anhand ihrer Berufe lässt sich zudem ablesen, dass die Jungs und Mädels einen unterschiedlichen Lifestyle pflegen. Während die 38-jährige Mahta beispielsweise als Industriekauffrau arbeitet, steht Martin als Masterstudent noch am Anfang seiner beruflichen Karriere. Auseinandersetzungen sind damit sicher vorprogrammiert! Ein Großteil des Casts dürfte zudem von den TV-Kameras nicht eingeschüchtert sein: So beherrscht der 36-jährige Antonio als Fitnessmodel das Spiel mit der Kamera ausgezeichnet und auch "Peurcy" Pascal scheut als Rapper das Rampenlicht sicher nicht. Die zehn Kandidaten sind außerdem unterschiedlich lang auf dem Singlemarkt: Während die 21-jährige Sherilyn erst seit drei Monaten solo ist, sucht der Stuttgarter Emanuel bereits seit dreieinhalb Jahren seine Traumfrau.

Auch für die Zuschauer hält die mittlerweile fünfte "Adam sucht Eva"-Staffel allerhand Überraschungen bereit. In diesem Jahr flirten die Singles nämlich nicht unter der prallen Sonne einer verlassenen Insel, sondern kommen sich auf einer Segeljacht näher. Welcher der Normalo-Kandidaten kann euch auf den ersten Blick am meisten überzeugen? Stimmt im Voting ab!

MG RTL D "Peurcy" Pascal, "Adam sucht Eva"-Kandidat 2018

MG RTL D Mahta, Teilnehmerin bei "Adam sucht Eva"

MG RTL D Antonio, "Adam sucht Eva"-Kandidat

MG RTL D Sherilyn bei der fünften Staffel "Adam sucht Eva"

MG RTL D Marvin bei "Adam sucht Eva" 2018

MG RTL D Jennifer, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

MG RTL D Emanuel, Teilnehmer bei "Adam sucht Eva" 2018



