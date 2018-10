Jetzt müssen alle Alles was zählt-Fans stark sein! Als Diana Sommer prägte Tanja Szewczenko (41) maßgeblich die tägliche Vorabendserie – mit ihr hatte das Drama seit 2006 seinen Lauf genommen. Zunächst flimmerte die Schauspielerin als Eiskunstläuferin im Steinkamp-Zentrum über die Mattscheiben, anschließend sogar als Trainerin. Die gebürtige Düsseldorferin, die sich auch im echten Leben als deutsche Eiskunstläuferin einen Namen machte, zieht es jetzt allerdings zu neuen Ufern: Tanja steigt bei AWZ aus!

Wie einer Pressemitteilung von RTL zu entnehmen ist, wurden die letzten Szenen mit der ehemaligen Let's Dance-Teilnehmerin bereits abgedreht. In Folge 3.071, die am 23. November ausgestrahlt wird, wird Tanja zum allerletzten Mal als Diana zu sehen sein. Danach verlässt sie Essen für immer. "Diana bekommt ein Jobangebot aus Las Vegas. So viel kann ich schon verraten – sie nimmt es an", enthüllte die 41-Jährige. Den Fans wird sich jetzt allerdings die Frage stellen, was aus Dianas Schatz Ingo (André Dietz, 43) wird. Wird er mit ihr in die USA ziehen oder wird sich das Paar trennen?

Für Tanja sei es an der Zeit für neue Herausforderungen. Komplett von der TV-Bildoberfläche wird sie allerdings nicht verschwinden. "Ich möchte auch in der Zukunft weiterhin als Schauspielerin tätig sein und freue mich auf viele neue Projekte", gab sie Entwarnung. In Kürze stehen bereits neue Dreharbeiten an.

MG RTL D / Willi Weber Tanja Szewczenko als Diana Sommer bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Julia Feldhagen Diana Sommer (Tanja Szewczenko) und Ingo Zadek (André Dietz) bei AWZ

MG RTL D / Kai Schulz Diana (Tanja Szewczenko) und Marie (Cheyenne Pahde) in AWZ

