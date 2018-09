Angela Trimbur (37) muss weiterkämpfen! Im Sommer erhielt die US-Amerikanerin eine schreckliche Diagnose – sie hat Brustkrebs! Da der Tumor jedoch viel zu spät entdeckt wurde, mussten der 37-Jährigen im vergangenen Monat beide Brüste abgenommen werden. Anschließend wurden ihr zwei Gummi-Implantate eingesetzt. Nun musste die Influencerin einen weiteren Schock verarbeiten: Angela ist jetzt auch noch gezwungen, eine Chemotherapie zu machen!

Das teilte die "Halloween II"-Darstellerin nun ihren Followern via Instagram mit: "Ich werde im Oktober mit der vier monatigen Chemo beginnen", berichtete Angela. Sie hatte darauf gehofft, diesen schwierigen Prozess überspringen zu können, aber ihre gesundheitlichen Werte seien einfach zu schlecht. "Ich habe ein bisschen Angst, denn wer weiß, wie ich mich durch all das fühlen werde aber ich weiß, dass ich es schaffen werde", verriet sie weiter. Sie sei sich sicher, dass ihre Freunde ihr dabei helfen werden, dass die Zeit wie im Flug vergeht.

Auch ihre Fans wollen Angela beistehen: "Du schaffst das, du kleiner Kämpfer" und "Tritt deiner Krankheit einfach in den Hintern! Ich glaube an dich, du packst das", versichern ihr zwei User in den Kommentaren.

Instagram / angelatrimbur Influencerin Angela Trimbur, September 2018

Instagram / angelatrimbur Angela Trimbur, 2018

Vivien Killilea/Getty Images for Kari Feinstein Angela Trimbur bei einer Party im Januar 2016

