Demi Lovato (26) leidet mit ihrer Freundin! Selena Gomez (26) sorgte vor wenigen Tagen für dramatische Schlagzeilen. Die Sängerin erlitt während einer Untersuchung im Krankenhaus einen Nervenzusammenbruch und wird seither in einer Klinik behandelt. Nicht nur die Fans sind über diesen Vorfall schockiert. Natürlich leidet auch ihr direktes Umfeld ordentlich mit: Obwohl der Kontakt in den letzten Jahren immer mal wieder unregelmäßig war, soll sich vor allem ihre Freundin und ehemalige Disney-Kollegin Demi mächtig Sorgen um die "Wolves"-Interpretin machen!

Ein Insider verriet nun gegenüber Hollywood Life, dass Demi ziemlich emotional auf die traurigen Neuigkeiten von Sel reagiert haben soll: "Demi bricht es das Herz, dass Selena so sehr leidet." Demi wisse nur zu gut, wie schwer es ist, mit Depressionen und Angstzuständen zurechtkommen zu müssen. "Demi ist eine sehr sensible Person. Sie liebt Selena, und zu wissen, dass sie so verletzt ist, hat Demi hart getroffen." Die "Sober"-Interpretin habe bereits Kontakt zu Selena und ihrer Familie aufgenommen: "Demi plant, ihr eine Karte und ein Paket zukommen zu lassen. Sie möchte, dass Selena die Liebe spürt!"

Tatsächlich liegen hinter Demi selbst dunkle Zeiten: Der Popstar wurde Ende Juli mit einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert und kämpfte anschließend im Entzug gegen seine Drogensucht. Auch Selena soll sich nach diesem Vorfall sehr um Demi bemüht haben.

Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week 2018

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez bei den MTV Video Music Awards 2011

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez im Jahr 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de