Sie steht ihr bedingungslos zur Seite. Vor fünf Wochen erschütterte eine tragische News die Musikwelt: Nach einer Überdosis war Popsängerin Demi Lovato (26) bewusstlos in eine Klinik eingeliefert und dort sofort behandelt worden. Geschockt waren von dieser Horror-Nachricht aber nicht nur ihre Fans: Auch Selena Gomez (26) soll sichtlich unter Demis zunächst kritischem Zustand gelitten haben. Jetzt äußert sich die Sängerin erstmals selbst zu dem Vorfall – und gerät bei dem Gedanken an ihre leidende Freundin und Kollegin direkt wieder ins Stocken.

Gegenüber Elle verriet die 26-Jährige jetzt: "Alles, was ich dazu sage, ist: Ich habe mich persönlich mit ihr in Verbindung gesetzt. Ich habe das nicht in die Öffentlichkeit getragen. Das wollte ich nicht. Ich... ich liebe sie. Ich kenne sie, seit ich sieben bin. Deswegen... es ist... das ist alles, was ich sage." Selena fühlt mit Demi – weiß besser als jeder andere, wie sich die "Sober"-Interpretin fühlen muss. Auch sie selbst hatte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, begab sich wegen Panikattacken und Angstzuständen freiwillig in Therapie.

Eine solche macht aktuell auch Demi – und arbeitet in einer speziellen Klinik darauf hin, wieder ganz gesund zu werden. Und das scheint der Schauspielerin äußerst gut zu tun. Gegenüber People verriet ein Insider kürzlich: "Sie ist immer noch im Entzug und es geht ihr großartig".

Neilson Barnard / Getty Images Selena Gomez bei der Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala

Splash News Selena Gomez und Demi Lovato 2009

IPA/MEGA Demi Lovato bei einem Event in Los Angeles

