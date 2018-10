Heftige Szene bei Berlin - Tag & Nacht! Die Daily ist bekannt dafür, Tabuthemen anzukratzen: Drogenmissbrauch, ungeplante Schwangerschaften und Geldsorgen wurden schon mehrfach inszeniert. Die Beinahe-Vergewaltigung zwischen David (Pascal Kappés, 28) und Milla (Lisa Waszke) sorgte vor einigen Wochen bereits für Entsetzen bei vielen Zuschauern. Heute Abend kommt es erneut zu einem echten Drama: Der angehende Fußballprofi Pascal Reuter (Matthias Höhn, 22) wird zum Opfer einer Männervergewaltigung!

Die vorab veröffentlichten Bilder der Folge verraten: Der aufstrebende Kicker wird von mehreren Männern sexuell missbraucht – und zwar auf einem Fußballplatz! Im Interview mit Promiflash spricht der Schauspieler Matthias über die kritischen Szenen: "Es ist einfach ein Thema, das totgeschwiegen wird in Deutschland und es ist wichtig, dass man zumindest mal weiß, was in einem vorgeht, wie so etwas passiert, weil es eben einfach solche Fälle gibt!"

Matthias bewundere die Serienmacher für ihren Mut, die Thematik aufzugreifen, und habe auch selbst nicht gezögert, sondern die schauspielerische Herausforderung sofort angenommen. Um sich bestmöglich auf die Dreharbeiten vorzubereiten, habe er sich in Foren in die Thematik eingelesen. Mit der Ausstrahlung der strittigen Szenen hoffe er nun, das Tabu in Deutschland brechen zu können.

RTL II Vergewaltigungszene bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTL II Matthias Höhn alias Pascal Reuter bei "Berlin - Tag & Nacht"

