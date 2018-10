Heute läuft eine ganz besondere Folge von Sturm der Liebe: In der kommenden Episode geben sich Alicia Lindbergh (Larissa Marolt, 26) und Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) endlich das Jawort! Natürlich in einer romantischen Zeremonie, bei der auch viele Soap-Lieblinge zu Gast sind. Die Hochzeits-Folge ist aber nicht nur für die Zuschauer etwas Besonderes, sondern auch für die Schauspieler am Set: Helen Barke (23), die in der Serie Denise Saalfeld verkörpert, war bei den Dreharbeiten mächtig aufgeregt – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund!

"Es war nicht nur mein zweiter Drehtag, sondern auch die erste Hochzeit, auf der ich in meinem Leben bis jetzt war", erzählte die 23-Jährige gegenüber Promiflash. Und eine Sache könne sie den Fans garantiert versprechen: Es werde eine echte Traumhochzeit! Helen alias Denise ist als Schwester des Bräutigams bei der Zeremonie anwesend.

Nächstes Jahr feiert der Lockenkopf wohl selbst in der Telenovela Hochzeit – denn Helen spielt die weibliche Hauptrolle in der 15. Staffel der ARD-Serie und ihr TV-Prinz Joshua Winter wird von Schauspieler Julian Schneider (28) verkörpert. Und wie jeder langjährige Sturm-Fan weiß, endet jede Season mit einer Traumhochzeit der beiden Hauptdarsteller!

