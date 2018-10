Philipp Stehler (30) ist definitiv kein Kind von Traurigkeit – das ist spätestens seit seiner heimlichen Affäre mit Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Gerda Lewis (25) klar. Erst seit wenigen Wochen ist der Sonnyboy wegen dieser Turtelei von seiner Ex Pamela Gil Mata getrennt, jetzt hat er die nächste Frau am Start. Gemeinsam mit Antonia Elena macht Philipp zurzeit Urlaub – und es scheint tatsächlich etwas Ernstes zu sein!

"Ich bin hier in Barcelona, also wir drei, meine Mom, Antonia und ich. Wir haben alle eine Auszeit gebraucht", meldet sich der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat in seiner Instagram-Story zu Wort. Schon länger kursieren Gerüchte, dass zwischen ihm und dem Social-Media-Sternchen was läuft – jetzt erklärt er seiner Community: "Wir haben jetzt gesagt, wir machen das ganz offen und machen hier keine Heimlichtuereien und keine Spielchen. Es waren ein paar blöde Zeiten, so was schweißt aber auch ganz oft zusammen und ich glaube, wenn man sich mag, dann kann man nichts dazu sagen [...]. Das ist das Schönste, was es gibt."

Ob die Katze damit wohl endgültig aus dem Sack ist? Schon eine Woche nach dem Liebes-Aus mit Pam ist Philipp mit der Influencerin nach Italien gereist – angeblich aus beruflichen Gründen.

Instagram/ philipp_stehler, Instagram/ antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Elena in Venedig

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Philipp Stehler, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de