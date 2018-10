Die Trennung kam genauso überraschend wie die blitzartige Verlobung: Erst im Juni hatten Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) bestätigt, dass sie sich ewig binden wollen – dabei waren sie erst im Mai zusammengekommen. Zuvor war die Sängerin nämlich noch mit dem Rapper Mac Miller (✝26) liiert. Nachdem nun das Liebes-Aus zwischen Ariana und dem Comedian bekannt geworden ist, wird heftig über die Gründe für die Trennung spekuliert. Während die einen glauben, dass ihre Liebe letztlich an Macs Tod gescheitert ist, sind andere überzeugt, dass Petes Drogenkonsum schuld am Ende der Beziehung ist.

Erst Anfang September war Mac Miller an einer Überdosis verstorben. Der Musiker hatte jahrelang gegen seine Drogensucht gekämpft. Auch Pete soll regelmäßig Marihuana konsumieren, wie The Mirror berichtet. Nach dem Drama um ihren Ex, soll der "No Tears Left To Cry"-Interpretin das Laster ihren Verlobten allerdings ein Dorn im Auge gewesen sein. Erst im vergangenen Monat hatte der "Saturday Night Live"-Star in einem Interview erklärt, dass er ohne Cannabis einfach nicht leben könne. Das Rauschmittel helfe vor allem gegen seine chronische Darmerkrankung Morbus Crohn.

Dabei war Pete nach einem Entzug im Jahr 2016 eigentlich komplett clean und wollte nie wieder Gras rauchen. Seine Freunde sahen in Ariana deshalb auch einen guten Einfluss. Doch in den letzten Wochen verfiel der 24-Jährige wieder in alte Muster – womit die 25-Jährige offenbar einfach nicht umgehen konnte.

Getty Images Ariana Grande beim iHeartRadio Wango Tango in Los Angeles

Getty Images Pete Davidson bei den MTV Video Music Awards

Getty Images Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande



