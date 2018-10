Jubel im britischen Königshaus! Am Montagmorgen gab der Kensington Palace die freudige Neuigkeit bekannt, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Schon seit Wochen wurde darüber gemunkelt. Zuletzt hatte ihr weiter Mantel bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) für Spekulationen gesorgt. Neben den werdenden Eltern sollen vor allem Harrys Bruder Prinz William (36) und dessen Frau Herzogin Kate (36) überglücklich sein. Sie freuen sich, endlich Onkel und Tante zu werden!

Ein kleiner Neffe oder eine Nichte stand offenbar schon lange ganz oben auf der Wunschliste der dreifachen Eltern. William und Kate sollen laut eines Palastsprechers "entzückt" von der Nachricht sein, die Harry und Meghan ihrer Familie erst am Freitag während der Feierlichkeiten zu Eugenies Hochzeit erzählt haben sollen. Auch Queen Elizabeth II. (92) sei hocherfreut, dass bald noch ein Urenkel in den Kensington Palace einzieht. In den vergangenen Jahren gab es schließlich einen wahren Kindersegen für die britischen Royals.

Erst im April sind William und Kate zum dritten Mal Eltern geworden. Der kleine Louis machte ihre Familie perfekt. Auch die Queen-Enkelin Zara Tindall (37) wurde im Sommer noch einmal Mutter und bekam nach Mia (4) noch eine zweite Tochter.

