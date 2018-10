Was für eine zuckersüße Liebesgeschichte Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) doch durchleben! Erst vor wenigen Stunden erklärte das britische Königshaus ganz offiziell, dass das beliebte Paar im Frühling nächsten Jahres zum ersten Mal Eltern wird. Die großen Neuigkeiten verzückten die Royal-Fans weltweit – ein würdiger Anlass, um die schönsten Momente zu zeigen, die die werdenden Eltern seit Bekanntgabe ihrer Beziehung in der Öffentlichkeit erlebten!

1. Die Invictus Games in Toronto

Bei der von Harry gegründeten paralympischen Sportveranstaltung in Kanada absolvierten die Turteltauben im September 2017 ihren ersten Auftritt als Pärchen. Sie hielten zum ersten Mal öffentlich Händchen, warfen sich verliebte Blicke zu und ließen so endlich ihren Gefühlen freien Lauf.

2. Die Bekanntgabe der Verlobung

Nur knapp zwei Monate nach ihrem Couple-Outing folgte im Garten des Kensington-Palastes der große Auftritt. Mit einem üppigen Klunker am Finger und einem Strahlen im Gesicht verkündeten die beiden der ganzen Welt: Wir heiraten!

5. Die Reise nach Sussex

Erst kurz vor der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft verschlug es das Traumpaar in seine eigene Grafschaft Sussex, wo es die Hände kaum voneinander lassen konnten. Turtelnd lagen sich die beiden in den Armen und hielten sich an der Hand – und hätten die freudigen News wohl am liebsten schon in die Welt hinaus geschrien.

3. Der erste Kuss als verheiratetes Paar

Am 19. Mai 2018 ruhten alle Blicke auf den Treppen der St. George's Chapel in Windsor: Nur kurz nach ihrem Jawort zeigten sich Harry und seine Liebste dort zum ersten Mal als Mann und Frau – und raubten ihren Bewunderern mit dem ersten öffentlichen Kuss ganze zwei Sekunden lang den Atem.

4. Das Sentebale-Polo-Turnier in Windsor

Entspannt, verknallt und völlig ungehemmt – so zeigte sich das Paar im Juli bei einem großen Polo-Wettkampf in dem Städtchen südwestlich von London. Während ihr Schatz auf dem Rasen um den Sieg kämpfte, feuerte Meghan ihn leidenschaftlich an – und küsste Harry während der Siegerehrung vor versammelter Mannschaft.

