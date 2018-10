Die nächsten Baby-News aus Großbritanniens royalen Kreisen! Am Montag sorgten bereits Prinz Harry (34) und seine Liebste Herzogin Meghan (37) für jede Menge Aufregung: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Während sich Meghan noch am Anfang des Familienabenteuers befindet, geht es bei einer anderen werdenden Mama langsam auf die letzten Meter zu: Herzogin Kates (36) Schwester Pippa Middleton (35) trug bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt bereits eine ordentliche Kugel vor sich her. Erblickt der Nachwuchs etwa schon bald das Licht der Welt?

Daily Mail liegen Bilder vor, welche die Hochschwangere und ihren Ehemann James Matthews (43) beim St Mary's Krankenhaus in Paddington, London ablichten – und zwar am Eingang der Entbindungsstation. Das Besondere an den Aufnahmen: Pippa strahlt ganz aufgeregt bis über beide Ohren, während ihr Gatte ihr nicht nur mit einer, sondern gleich zwei gut gefüllten Taschen im Gepäck folgt. Dabei könnte es sich glatt um Wickeltaschen handeln.

Das Timing wäre jedenfalls perfekt: Pippas errechneter Geburtstermin ist immerhin noch im Oktober. In dieser Klinik brachte außerdem bereits Pippas Schwester Kate ihre drei Sprösslinge zur Welt. Bleibt abzuwarten, ob St Mary's in Kürze nicht schon den vierten Middleton-Spross willkommen heißt.

Getty Images James Matthews und Pippa Middleton auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images James Matthews und Pippa Middleton auf Prinz Louis' Taufe

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

