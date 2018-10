In Großbritannien sind heute alle im royalen Hochzeitsfieber! Prinzessin Eugenie (28) hat ihrem langjährigen Freund Jack Brooksbanks das Jawort in der St George's Chapel auf Schloss Windsor gegeben. Auf ihrer ellenlangen Gästeliste stand neben unzähligen Superstars aus der Musik-, Model- und Fernsehbranche natürlich auch Herzogin Kates (36) Schwester Pippa Middleton (35), die mit Ehemann James Matthews (43) kam. Dabei trug die Schwangere eine beachtliche Babykugel vor sich her – sie ist im neunten Monat!

Noch in diesem Monat wird das erste geminsame Kind von Pippa und dem schwerreichen Hedgefund-Manager zur Welt kommen. Erst kürzlich haben sie in ihrem frisch renovierten Haus in London alles für die Ankunft ihres Nachwuchses vorbereitet. Auf der Hochzeit von Eugenie und Jack zeigte sich die werdende Mutter aber sogar noch mit High Heels! In einem dunkelgrünen, wadenlangen Kleid und passendem Hut nahm Pippa an der Trauung teil.

Dass sie trotz weit fortgeschrittener Schwangerschaft noch topfit ist, bewies die 35-Jährige in den letzten Wochen wiederholt. Bis zuletzt fuhr die Schwägerin von Prinz William (36) nämlich noch mit dem Fahrrad durch die Großstadt London.

Getty Images Pippa Middleton mit James Matthews (links) und Bruder James Middleton (rechts)

Getty Images Prinzessin Eugenie an ihrem Hochzeitstag

MEGA Pippa Middleton

