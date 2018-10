So schnell, wie ihre Liebe erblühte, sind die Flammen jetzt aber auch wieder erloschen! Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Popsternchen Ariana Grande (25) nicht nur ihre Verlobung mit Moderator Pete Davidson (24) gelöst hat – nach wenigen Wochen Blitzbeziehung gehen die beiden ab sofort auch wieder getrennte Wege. Vor allem für den TV-Star dürfte das plötzliche Liebes-Aus ein heftiger Schlag gewesen sein: Immerhin hatte er vor Kurzem noch Scherze über eine hypothetische Trennung gemacht!

Bei der Saturday Night Live-Premiere offenbarte Pete im Gespräch mit Komiker Colin Jost: Er wisse nicht so recht, wie er es finden solle, dass Ariana ihm einen Song auf ihrem aktuellen Album "Sweetener" gewidmet hat. "Ich meine, was ist, wenn wir uns trennen, was wir nicht tun werden, aber falls doch – nein, werden wir nicht", stellte er etwas perplex fest. "Aber wenn das in zehn Jahren doch passieren sollte, Gott bewahre, dann gibt es einen Song der 'Pete Davidson' heißt."

Weshalb aus seinem Scherz jetzt bittere Realität geworden ist, ist bisher nicht bekannt. Fest steht nur, dass Pete bereits des Öfteren Witze darüber gerissen hat, nicht der Richtige für die Musikerin zu sein. Glaubt ihr, dass dieses Verhalten etwas mit der Trennung zu tun haben könnte?

Splash News.com Pete Davidson und Ariana Grande in New York, September 2018

Getty Images Pete Davidson bei der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Splash News.com Pete Davidson und seine Verlobte Ariana Grande, August 2018

