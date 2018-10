Neue Staffel – neues Glück! Am 19. Oktober geht die beliebte ARD-Telenovela Sturm der Liebe in die 15. Runde. Um das Herz des TV-Prinzen Joshua Winter (gespielt von Julian Schneider, 28) kämpfen dieses Mal zwei Ladys, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Denise Saalfeld (Helen Barke, 23) hat eine Vorliebe für Antiquitäten, Annabelle Sullivan (Jenny Löffler, 28) bevorzugt Glanz und Glamour. Zwischen den beiden Schwestern entbrennt ein Kampf um Joshuas Gunst, doch schnell wird klar: Es kann nur eine geben.

Promiflash nahm die Schauspielerinnen, die die Neulinge am Fürstenhof verkörpern, genauer unter die Lupe. "Denise ist eine bodenständige und ehrliche Person. Sie versucht, es allen und jedem recht zu machen. Mit ihrer kreativen und verträumten Art lebt sie oft in ihrer ganz eigenen Welt, was mir persönlich sehr gut an ihr gefällt", schwärmte Helen von ihrer Rolle. Auch ihre Fernseh-Rivalin Jenny ist begeistert von ihrer eigenen Serienfigur. "Sie versteht es, gekonnt ihre Reize einzusetzen um den einen oder anderen Mann zu verführen. Sie liebt die schönen Dinge des Lebens, die auch gerne mal kostspielig sein dürfen und verschwendet ungern Zeit und Energie für Sachen und Menschen, die sie nicht weiterbringen", erklärte die Blondine im Promiflash-Interview. Hinter der oft so erbarmungslosen Fassade verberge sich aber eine traurige Seele auf der Suche nach Zuneigung.

Nicht nur das neue Dreiergespann wird für Spannung sorgen. Das Fünf-Sterne-Hotel wird Schauplatz eines spektakulären Verbrechens, bei dem Joshua unter Verdacht gerät. Verzweifelt versucht der Frauenschwarm, seine Unschuld zu beweisen.

ARD / Christof Arnold Helen Barke alias Denise Saalfeld bei "Sturm der Liebe"

ARD Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) bei "Sturm der Liebe"

ARD Joshua Winter (Julian Schneider) bei "Sturm der Liebe"

