Seit gestern ist es amtlich: Meghan Markle (37) und Prinz Harry (34) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Das bedeutet für die ehemalige Schauspielerin und ihren Gatten nicht nur große Vorfreude auf ihr Baby, sondern auch: keine Spekulationen mehr über mögliche verräterische Rundungen. Dementsprechend entspannter scheint Meghan nun ihre erste große Reise als Royal anzugehen: Wenige Stunden nach der Schwanger-News zeigte sich die werdende Mutter lockerer als bei ihren vorigen Auftritten.

Neben ihrem seligen Strahlen fällt auf, dass die Ex-Suits-Darstellerin für ihren Termin am weltberühmten Opernhaus in Sydney nicht wie zuvor auf dunkle Kleidung setzt: Zu ihrem weißen Kleid, unter dem sich ganz leicht das Bäuchlein abzeichnet, trägt Meghan einen beigefarbenen Mantel. In diesem hellen Look nimmt sich die Herzogin ausgiebig Zeit für begeisterte Royal-Fans aller Altersklassen, lächelt, plaudert und winkt der Menge zu. Bei ihrer Ankunft in Down Under sah das wenige Stunden zuvor noch etwas anders aus.

Als die 37-Jährige und ihr Liebster australischen Boden betraten, blieben die angereisten Royal-Fans ein wenig enttäuscht zurück. Ungewohnt zügig und ohne Zuwinken verschwand das Paar am Flughafen im Auto – sehr wahrscheinlich, um Meghans Körpermitte schnell aus dem Sichtfeld zu bringen. Nun, da die frohe Nachricht für Euphorie sorgt, sind derartige Vorgehen nicht mehr nötig und Meghan kann sich endlich wieder so geben, wie sie die Welt kennt und liebt.

Getty Images Herzogin Meghan in Sydney

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan beim Australienbesuch im September 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Sydney Opera House

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de