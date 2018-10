Damit ist Herzogin Meghan (37) und Prinz Harrys (34) zurückhaltendes Verhalten wohl geklärt! Am frühen Montagmorgen (Ortszeit) landeten die Turteltauben in Sydney, wo sie von zahlreichen Royal-Fans in Empfang genommen wurden. Aber anstatt wie gewohnt Hände zu schütteln und mit dem einen oder anderen Besucher ein Pläuschchen zu halten, verschwand das Paar ziemlich zügig im Auto. Während sich bei der wartenden Meute zunächst Unmut breitmachte, werden die Zaungäste den Verliebten die Eile jetzt wohl nicht mehr übel nehmen – denn die Herzogin ist schwanger!

Nach einem fast 20-stündigen Flug wirkten die beiden überraschend entspannt. Hand in Hand und lächelnd gingen sie zum Wagen. Zahlreiche Australier hatten im Freien stundenlang die Stellung gehalten, um die zwei gebührend in Empfang zu nehmen. Offenbar verflog die gute Laune prompt – ein kurzes Twitter-Video der "The Today Show" beweist, dass Harry und seine 37-jährige Frau der Menge nicht einmal zuwinkten. Die ungewohnt verschlossene Art hat aber wahrscheinlich einen ganz einfachen Grund. Meghan wollte womöglich nur ihr Bäuchlein aus der Schusslinie bringen, denn zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass sie in wenigen Monaten Mama wird.

Kurz nach ihrer Ankunft in Australien gab der Palast in einer öffentlichen Mitteilung bekannt: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind sehr erfreut, verkünden zu können, dass die Herzogin von Sussex im Frühling 2019 ein Baby bekommen wird."

