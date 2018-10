Als bekannte Influencerin sieht sie sich nicht nur mit positiven Kommentaren konfrontiert! Mit 3,9 Millionen Instagram-Abonnenten gehört Pamela Reif (22) zu den erfolgreichsten deutschen Netzstars. Regelmäßig hält sie ihre Follower mit Schnappschüssen aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Dass die täglichen Pics jedoch nicht nur für Begeisterung sorgen, sondern bei ihren Fans oftmals auch auf Unverständnis stoßen, zeigte sich jetzt: Pamela wird für ihren durchtrainierten Body heftig kritisiert!

Auf Instagram teilte das Model nun ein Urlaubsfoto, das viele ihrer Follower in Aufruhr versetzte. Trotz der traumhaften Kulisse eines verlassenen Strandstücks in Griechenland können einige ihrer Anhänger nur auf Pamelas megadurchtrainierte Figur achten – und genau die ist der Grund für zahlreiche besorgte Kommentare: "Du musst mehr essen", "Mit ein paar Kilos mehr hast du mir wirklich besser gefallen" und "Bist du okay, Pamela? Du hast so viel Gewicht verloren, dass ich mir wirklich Sorgen mache", lauten nur drei der kritischen Reaktionen.

Natürlich kann sich die fitnessbegeisterte 22-Jährige aber auch über Komplimente von ihren Fans freuen, die sie perfekt finden, so wie sie ist. Die Hauptsache sei, Pamela fühle sich wohl – und genau daran arbeitet die Karlsruherin jeden Tag aufs Neue, wie sie bereits in einem früheren Post erklärt hatte: "Für mich ist mentale Stärke viel mehr wert als physische Stärke. Sich selbst zu lieben, trotz der eigenen Schwächen."

Instagram/pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Star

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Model

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de