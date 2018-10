Bei Sarah Lombardi (26) gibt es was zu feiern – und zwar gleich doppelt! Am Montag hatte die Sängerin Geburtstag: Gleich 26 Kerzen kann das Goldkehlchen auf seinem Geburtstagskuchen auspusten. Das könnte für die Brünette schon fast ein Déjà-vu-Erlebnis werden: Immerhin hat sie vor zwei Tagen ein solches Szenario schon einmal beobachten können: Kurz vor ihrem eigenen Jahrestag hatte nämlich ihr Schatz Roberto Geburtstag!

Ob sich dieser Zufall wohl auf die Funken zwischen den Oktober-Kindern ausgewirkt hat? Fest steht, dass Sarah die Gemeinsamkeit total zelebriert. Das große Kerzen-Auspusten am Ehrentag ihres Freundes hielt Sarah bereits in ihrer Instagram-Story fest. Jetzt sind auf ihrem Account auch die glücklichen Augenblicke ihres eigenen B-Days an der Reihe. "Birthday Girl", freut sich Sarah zunächst mit einem Post – und der ist wortwörtlich goldig. Mit riesigen, goldenen Zahlenballons lässt sie ihre Follower und damit auch die ganze Welt wissen: In ihr stecken 26 Jahre Lebenserfahrung.

In ihrer Instagram-Story lässt sie ihre Fans auch am Rest ihres großen Tages teilhaben: "Wir werden uns später noch auf den Weg nach Köln machen und mit der Familie zusammen ein bisschen meinen Geburtstag feiern", freut sie sich in den Clips. Die festgehaltenen Momente mit ihren Verwandten sind ganz schön süß – aber wie hätte es beim genüsslichen Waffelessen auch sonst sein sollen?

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardis Instagram-Story

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

