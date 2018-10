Erfuhr Herzogin Meghans (37) Vater von der Schwangerschaft seiner Tochter etwa durch die Medien? Am Montagvormittag ließ der Kensington-Palast die Baby-Bombe platzen: Die ehemalige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (34) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Neben den Fans der Royals freuten sich auch die Familienmitglieder der werdenden Eltern über die süßen Neuigkeiten – doch einer dürfte ziemlich überrumpelt gewesen sein: Denn Meghan soll ihrem Dad nichts von ihrer freudigen Erwartung erzählt haben!

Wie The Sun berichtete, habe Thomas (74) Markle Sr. die Baby-News nicht von seiner Tochter selbst erfahren. Insidern zufolge habe Meghans Mutter Doria Ragland ihm die frohe Botschaft überbracht, da sich der 74-Jährige und seine Tochter noch immer im Streit befinden. Trotzdem sei der werdende Opa überglücklich: "Er hat es erfahren, bevor es an die Öffentlichkeit kam und war sehr froh. Er glaubt, dass Meghan eine tolle Mutter werden wird!", erklärte die Quelle.

Immer wieder hatte Thomas in den vergangenen Monaten unerwünschte Interviews über Meghan gegeben und das Königshaus damit sehr entzürnt. Der Amerikaner soll die Schwangerschaft seiner Tochter aber als Chance sehen, sich mit der 37-Jährigen zu versöhnen: "Er möchte so gerne für sein Enkelkind da sein und eine aktive Rolle in seinem Leben spielen!", war sich der Insider sicher.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch in Sussex

Anzeige

Steve Parsons - Pool / Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland vor einem Hotel in England

Anzeige

Supplied by WENN Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

Anzeige

Wusstet ihr, dass der Streit zwischen Meghan und ihrem Vater so schlimm ist? Ja, das wusste ich. Nein, das ist echt traurig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de