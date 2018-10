Prinz Harry (34) schwebt im Bald-Papa-Himmel! Erst am Montagvormittag hatte das britische Königshaus die Schwangerschaft von Harrys Liebster Herzogin Meghan (37) bekannt gegeben. Bei einem Staatsbesuch in Australien feierten die Turteltauben heute ihren ersten Auftritt als werdende Eltern – und dabei kam der Rotschopf kaum aus dem Strahlen heraus. In einer öffentlichen Ansprache meldete sich der beliebte Royal zum ersten Mal seit den Baby-News zu Wort!

Harry könnte glücklicher kaum sein – dass drückte der frühere Party-Prinz während einer kurzen Rede im Admiralty House in Sydney aus. "Wir sind beide so erfreut, hier zu sein. Wir danken allen für den warmen Empfang und denken, dass es keinen besseren Platz gibt, um die baldige Ankunft unseres Babys zu verkünden. Egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird!" Er sei sehr froh, wieder zurück in Australien zu sein – vor allem, weil es sich um den ersten Australien-Besuch seiner Frau handle. "Ich bin voller Vorfreude, ihr dieses wunderschöne Land zu zeigen", gab sich Harry enthusiastisch.

Doch nicht nur Harry war bei der Schwanger-Premiere offensichtlich superhappy. Auch Meghan konnte ihre Emotionen kaum zurückhalten und zeigte sich mit einem breiten Lächeln im Gesicht – gekleidet in ein enges weißes Kleid, das ihren Mini-Bauch betonte.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Sydney Opera House

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft am Hafen von Sydney

Getty Images Herzogin Meghan vor der Skyline von Sydney

