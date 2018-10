In Bert Wollersheim (67) steckt offenbar ein echter Romantiker! Erst Anfang Oktober machte der Rotlicht-King Nägel mit Köpfen: Nach nur drei Monaten Beziehung heiratete er seine Liebste Ginger. Die Trauung fand in Dänemark statt, die wilde Party stieg anschließend auf der Hamburger Reeperbahn. Den Fans des Paares brennt allerdings immer noch eine Frage auf den Nägeln: Wie genau stellte der ehemalige Bordellbesitzer dem Ex-Webcam-Girl eigentlich die Frage aller Fragen? Im Interview mit Promiflash verriet das Duo: Berti machte den Heiratsantrag auf der Autobahn!

Promiflash traf das frisch vermählte Ehepaar auf der Halloween-Party im Berlin Dungeon. Dort enthüllte der 67-Jährige, dass er sich für den großen Moment etwas ganz Besonderes einfallen ließ. Zusammen mit seiner Liebsten sei er in einer Limousine unterwegs gewesen, in der auch ein roter Teppich gelegen habe. Den rollte Bert schließlich an einem besonders ungewöhnlichen Ort aus: mitten auf der Straße! "Ich habe den dann genommen und auf die Autobahn gelegt, habe mich draufgelegt und sie kam angelaufen und hat gesagt: 'Was machst du hier?' Und dann habe ich gesagt: 'Willst du mich heiraten?'", erzählte er. Dabei blieb der Blondine keine andere Wahl als Ja zu sagen, denn ihr Schatz drohte: "Wenn du nicht Ja sagst, dann lasse ich mich überfahren!"

Wochenlang habe der Wahl-Mallorquiner überlegt, wie er sich mit Ginger verloben könnte. 2.000 Luftballons oder Rosen von einem Helikopter durch die Luft ziehen zu lassen, empfand er grundsätzlich als zu unspektakulär. "Am Strand von Mallorca wollte ich 5.000 Teelichter aufstellen, habe aber niemanden gefunden, der sie angezündet hätte", plauderte er aus. Berts alternative Idee für den Heiratsantrag fand seine jetzige Göttergattin allerdings hervorragend.

P.Hoffmann/WENN.com Bert Wollersheim und Ginger auf der Halloween-Party im Berlin Dungeon 2018

P.Hoffmann/WENN.com Ginger und Bert Wollersheim auf der Halloween-Party im Berlin Dungeon 2018

Instagram / ginger.costello Ginger und Bert Wollersheim an ihrer Hochzeit

