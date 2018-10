Auf der Hochzeitsfeier von Bert Wollersheim (67) und Ginger Costello ging es hoch her! Der ehemalige Bordellbesitzer heiratete das Webcam-Girl am vergangenen Samstag. Während die Trauung selbst auf einer dänischen Insel über die Bühne ging, feierten die beiden Paradiesvögel die anschließende Fete wieder auf deutschem Festland. Dabei fand die Party keinesfalls in einer x-beliebigen Location statt, sondern mitten auf der Hamburger Reeperbahn. Promilfash präsentiert euch exklusive Aufnahmen von der wilden Sause.

In der Bar "Kiez Alm", auf der sündigsten Meile Deutschlands gelegen, ließen es Bert und Ginger so richtig krachen. Das frisch vermählte Paar tanzte bereits auf dem Weg dorthin durch die Fußgängerzone. Auf die Frage, wie es sich denn jetzt anfühle, verheiratet zu sein, rief die 33-Jährige ganz fröhlich: "Super!" Danach wurde zu Techno-Klängen geschunkelt und vor allem ganz wild geknutscht. Sogar der Hochzeitsbrauch des Strumpfbandspiels kam vor: Nur zog Bert seiner Braut das Band an und nicht aus.

Das Kleid der Wahl-Mallorquinerin dürfte ihren Ehemann mit Vorfreude auf die anstehende Hochzeitsnacht erfüllt haben: Das Dress mit viel Spitze war beinahe komplett durchsichtig. Eigentlich habe Ginger erst nichts darunter tragen wollen, entschied sich dann aber immerhin für eine weiße Unterhose.

Bartek Kolodziej Bert Wollersheim und Ginger Costello auf ihrer Hochzeitsfeier

Anzeige

Bartek Kolodziej Bert Wollersheim und Ginger Costello bei einem Hochzeitsspiel

Anzeige

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de