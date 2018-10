Gibt es für Luis (gespielt von Maximilian Braun, 22) etwa keinen Ausweg mehr aus dem Mobbing-Drama bei GZSZ? Seit Wochen wird der Schüler in der beliebten Vorabendserie von seiner Mitschülerin Brenda (gespielt von Annabella Zetsch) erpresst. Als Druckmittel für Geld und Geschenke dient ihr ein anrüchiges Sex-Filmchen, in dem der Teenager dabei zu sehen ist, wie er sich selbst befriedigt. Als sein Albtraum wahr wird und Brenda den Masturbations-Clip ins Netz stellt, droht die Lage vollends zu eskalieren: Luis will seinem Leben ein Ende bereiten!

Der Tropfen, der das Fass für den leidenschaftlichen Hobby-Fotografen in Folge 6.617 am Mittwoch zum Überlaufen bringt, ist eine Situation kurz vor dem Unterricht: Luis wird von seinen Klassenkameraden nicht nur gedemütigt und verschmäht, sondern auch noch mit Schleim bespritzt. Das geht zu weit! In seiner Verzweiflung überkommt ihn der Suizidgedanke. In letzter Sekunde bringt er es jedoch nicht fertig, sich das Leben zu nehmen und beschließt, in seine alte Heimat Frankfurt zurückzukehren – dort weiß niemand von dem erniedrigenden Video. Seine Schwester Toni (gespielt von Olivia Marei) steht ihm bei.

Für den Darsteller der Daily sind die Dreharbeiten nach eigenen Angaben zum Teil eine echte Herausforderung. Sein schauspielerisches Engagement wird von den Fans aber belohnt. "Seit der Ausstrahlung bekomme ich immer mehr Nachrichten von Zuschauern, die das Gleiche durchmachen oder durchgemacht haben und sich ihr Herz bei mir ausschütten", enthüllte Maximilian gegenüber RTL.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

