In der Kelly Family wiederholte sich beinahe ein tragisches Schicksal: Mutter Barbara-Ann Kelly (✝36) starb 1982 an Brustkrebs. Im Jahr 2010 musste Patricia Kelly (48) die schlimme Diagnose ertragen. Sie konnte die Krankheit zwar besiegen, musste sich allerdings die linke Brust abnehmen und wieder herstellen lassen. Über dieses Schicksal hat die Musikerin jetzt ganz offen in einem Interview geredet. Dabei sprach sie auch über mögliche Ursachen ihrer Erkrankung.

Die Sängerin kann sich gut vorstellen, weshalb sie vor acht Jahren die niederschmetternde Diagnose bekam. "Das Problem war, dass ich Perfektionistin war und dachte, dass ich alles schaffen könnte. Über Jahre habe ich mir nie eine Auszeit genommen, sieben Tage die Woche gearbeitet", sagte sie gegenüber Bild. Auch die Tatsache, dass sie sich privat nicht erfüllt gefühlt hat, schien einen Beitrag zu ihrer schlechten Gesundheit geleistet zu haben: "Ich hatte nie eine Beziehung, obwohl ich mich so sehr danach gesehnt habe."

Für Patricia war es eine persönliche Tragödie, dass ihre Brust amputiert werden musste. Nur schwer konnte sie sich mit dieser Tatsache abfinden. Mittlerweile ist die 48-Jährige gesund, muss sich allerdings einmal im Jahr ärztlich durchchecken lassen. Stress lässt sie nicht mehr in ihr Leben: "Ich blockiere bewusst Zeit für Privates."

WENN.com Patricia Kelly bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Schultz-Coulon/WENN.com Patricia Kelly in der Talkshow von Markus Lanz im März 2016

Patrick Hoffmann/WENN.com Patricia Kelly bei der Berlinale 2015

