Patricia Kelly (48) erzählt ihre ganz persönliche Lebensgeschichte! Vor eineinhalb Jahren feierte die Frontfrau der Kelly Family gemeinsam mit ihren Geschwistern das Comeback der erfolgreichsten Musikerfamilie Europas. Doch vor der großen Wiedervereinigung der Truppe musste die Zweifach-Mama einen schweren Schicksalsschlag einstecken. Vor acht Jahren erhielt sie eine Diagnose, die ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ: Sie hatte Brustkrebs!

In der ersten Folge der Vox-Doku-Reihe "Ein Sommer mit der Kelly Family" gewährte die 48-Jährige den Zuschauern einen ganz privaten Einblick in ihre Gefühlswelt. 2010 erkrankte sie an Brustkrebs – der Krankheit, an der 1981 ihre Mutter gestorben war. Auf Rat der Ärzte ließ sich Patricia daraufhin die linke Brust amputieren und später wieder aufbauen. "Ich wollte meine Brust nicht entfernen lassen. Aber meine Ärztin sagte, ich sitze auf einem Pulverfass. Mental war ich damals allerdings nicht so weit", gestand sie in der Sendung. Ihr Ehemann Denis Sawinkin und ihre Geschwister hätten ihr in dieser schweren Phase zur Seite gestanden. "In der Nacht, in der meine Brust amputiert wurde, war er bei mir. Ich hab gejault wie ein Tier und konnte vor Schmerzen nicht schlafen", erzählte die Musikerin.

Bereits zur Zeit der Kelly-Mania, die in den 90er Jahren in Deutschland herrschte, zahlte die Musikerin einen hohen Preis für den Erfolg. Sie verausgabte sich vollends und brach körperlich zusammen. Heute gehe es ihr gut. Als Risikopatientin müsse sie sich allerdings einmal jährlich durchchecken lassen.

MG RTL D / Helen Sobiralski Die Kelly Family

Anzeige

WENN.com Denis Sawinkin und Patricia Kelly auf dem Rosenball 2018

Anzeige

HERBERT PFARRHOFER/AFP/Getty Images Patricia Kelly bei einem Konzert der Kelly Family in Wien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de