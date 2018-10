Ist Herzogin Meghan (37) etwa Herzogin Kates (36) neuestes Styling-Vorbild? Seit Jahren gilt die Frau von Prinz William (36) als die Fashionista unter den britischen Royals. Seit die ehemalige Schauspielerin Meghan ein Teil der königlichen Familie ist, macht diese ihr den Titel der Style-Queen immer wieder streitig. Statt allerdings auf Konkurrenzkampf zu setzen, nimmt sich Kate anscheinend hier und da lieber ein Beispiel an ihrer Schwippschwägerin: Hat sie sich diesen Off-Shoulder-Look etwa bei Meghan abgeguckt?

Beide Frauen lieben Mode und haben bereits bei diversen Gelegenheiten gezeigt, dass sie definitiv ein Händchen dafür haben. Trotzdem gibt es beim Stil der Damen einen deutlich Unterschied. Während Meghan als neues Mitglied der adeligen Familie aktuell immer wieder die Grenzen der Etikette austestet, hält sich Kate als alter Hase lieber etwas zurück. Statt auf viel Haut setzt sie normalerweise auf auffällige Farben. Beim Besuch einer Fotografieausstellung im Victoria & Albert Museum präsentierte sie sich vor Kurzem allerdings zur Abwechslung mal von ihrer sexy Seite – zog in einem karierten Off-Shoulder-Kleid alle Blicke auf sich.

Ihr Look erinnerte dabei deutlich an ein Outfit, das Meghan bereits im Juni dieses Jahres getragen hatte. Bei ihrem ersten Trooping The Colour machte sie bei sommerlichen Temperaturen in einem schulterfreien, rosafarbenen Kleid nicht nur in der Kutsche eine tolle Figur – sie meisterte auch ihren ersten Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palasts mit Bravour.

WPA Pool / Auswahl / Getty Images Herzogin Meghan in London 2018

Getty Images Herzogin Kate, London 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Trooping The Colour 2018

