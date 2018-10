Justin Bieber (24) weiß nicht, wohin mit seinen Gefühlen! Eigentlich hätte der "Baby"-Interpret allen Grund zur Freude: Vor Kurzem verkündete er, in Hailey Baldwin (21) "die Liebe seines Lebens" gefunden zu haben, woraufhin er der Blondine auch schon einen Verlobungsring ansteckte. Der Kracher folgte nur wenige Wochen nach dem Antrag: Angeblich haben sich der Musiker und das Model bereits heimlich das Jawort gegeben. Inmitten der rosaroten Phase fiel Justin aber aus allen Wolken: Neue Paparazzi-Aufnahmen hielten ihn weinend fest – dabei soll er seiner Ex Selena Gomez (26) nachgetrauert haben!

Die Ursache des Gedankensprungs zu seiner Verflossenen liegt auf der Hand: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Selena eine Panikattacke und einen Nervenzusammenbruch erlitt. Während sie sich derzeit in einer Klinik behandeln lässt, habe Justin realisiert, dass er noch an seiner Jugendliebe hängt. "Er ist nicht über Selena hinweg. Das war seine erste große Liebe [...] und er hat viel von ihr gelernt", will eine Quelle gegenüber People wissen.

"Was Selena widerfahren ist, hat ihn extrem entsetzt. Er sieht sie noch immer als Teil seines Lebens an und will, dass sie glücklich und gesund ist", berichtet der Kontakt weiter. Damit dürfte jetzt eine ziemlich heikle Zeit für Justins gemunkelte Ehefrau anbrechen – immerhin offenbarte auch ein Insider von Sel: Die Sängerin hänge ebenfalls an ihrer ersten Liebe.

Snorlax / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week

Anzeige

WeirPhotos / SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de