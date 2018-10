Selena Gomez (26)' Zusammenbruch wirft noch immer einige Fragen auf! Vor wenigen Tagen wurden besorgniserregende Schlagzeilen um die Ex-Disney-Darstellerin veröffentlicht: Die Schauspielerin soll eine heftige Panikattacke erlitten haben, die einen Nervenzusammenbruch zur Folge hatte. Aus diesem Grund wird Sel momentan in einer Klinik behandelt und von ihren Liebsten in dieser schweren Zeit unterstützt. Im Gegensatz zu ihrer aktuellen Situation ist der Auslöser des emotionalen Tiefs noch ein Rätsel. Was hat Selenas Ex Justin Bieber (24) mit der bedauerlichen Situation zu tun?

Wenn es nach einem Insider im Interview mit People geht, ist seine Blitz-Beziehung mit Hailey Baldwin (21) der Grund von Selenas Gefühlsausbruch. "Selena kann eine zarte Blume sein, [...] aber Justins Verlobung und schnelle Hochzeit hat sie völlig überrumpelt und schwer getroffen", will die Quelle wissen. Seit ihrer Nierentransplantation sei die Sängerin sowieso schon psychisch labil – diese News hätten das Fass dann aber zum Überlaufen gebracht.

Nicht ohne Grund, wie der Kontakt weiter erzählt: "Justin war ihre erste große Liebe und sie ist nicht über ihn hinweg." Die herzzereißenden News um Selenas Zustand gingen am "Wait for a Minute"-Interpreten übrigens nicht spurlos vorbei: Paparazzi-Aufnahmen lichteten Justin weinend ab – und zwar sogar in Gegenwart seiner Ehefrau Hailey Baldwin.

Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Snorlax / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

