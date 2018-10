Seit Dienstagmorgen ist die komplette Jury-Besetzung der neuen Deutschland sucht den Superstar-Staffel bekannt. Neben Show-Urgestein Dieter Bohlen (64) werden in diesem Jahr Soul-Sänger Xavier Naidoo (47), DSDS-Sieger von 2011 Pietro Lombardi (26) und Let's Dance-Profi Oana Nechiti (30) hinterm Jury-Pult Platz nehmen. In dieser Woche sind auch die Dreharbeiten für die beliebte Castingshow losgegangen – und die Juroren könnten offensichtlich gar nicht mehr Spaß zusammen haben.

Auf ihren Instagram-Profilen posteten Pie, Oana, Xavier und Dieter Schnappschüsse vom Set. "Jury-Tag zwei. Olé, olé", schrieb Pietro stolz. Für den "Señorita"-Interpreten ist es vermutlich ein ganz besonderer Job – immerhin wurde er selbst in dem TV-Format berühmt und kann nun den neuen Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch Xavier zeigte mit einem gemeinsamen Foto mit Oana, wie wohl er sich am Set fühlt. Die Tänzerin postete dasselbe Bild und kommentierte es mit: "Ghetto-Faust mit Dr. Ton!" Der Poptitan bewies mit einem Foto mit seinem Schützling Pietro, wie viel Spaß die Crew hat.

Ob der Modern Talking-Star sich nun auch Oanas Namen so langsam merkt? Zuletzt hatte er sie immer wieder falsch gerufen. Oxana oder Oäna – Dieter hatte so seine Probleme mit dem Namen der gebürtigen Rumänin. Die 30-Jährige sieht das aber entspannt. In den kommenden Monaten hat der Produzent ja noch viel Zeit zum Üben.

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo und Oana Nechiti bei DSDS 2018

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo bei DSDS 2018

