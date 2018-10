Mit Victoria Beckham (44) verheiratet zu sein, ist laut ihres Gatten David (43) nicht immer ein Zuckerschlecken! Seit 19 Jahren ist das britische Paar bereits auf dem Papier vereint, ihre Liebe krönen mittlerweile vier Kinder. Aber auch Trennungsgerüchte machen in regelmäßigen Abständen immer wieder die Runde, die das Ex-Spice Girl erst kürzlich wieder zu dementieren versuchte. Jetzt äußert sich auch der einstige Fußballprofi zur verhältnismäßig langen Ehe im Rampenlicht: Er empfindet die Beziehung zeitweise als schwierig!

"So lange verheiratet zu sein, wie wir beide, bedeutet immer harte Arbeit", gab der 43-Jährige im Interview in der australischen TV-Show The Sunday Projekt zu. Mit den Jahren sei es zunehmend kompliziert zwischen den beiden geworden, fügte er außerdem in einem Teaser zur Sendung an. Worauf es ankomme, seien vor allem die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen: "Das habe ich besonders in der Erziehung unserer Kinder gemerkt", beschrieb der Ex-Sportler das Zusammenleben weiter. Fans dürften weiterhin gespannt sein, was David in seinem Leben am meisten bereut – das wird allerdings erst bei der Ausstrahlung des intimen Talks verraten werden.

Seine Liebste beschrieb die Beziehung dagegen etwas positiver. In einem Interview mit der Modezeitschrift Vogue verriet die Vierfach-Mama, dass das Paar gelernt habe, Gerüchte um ihre Ehe in der Presse zu ignorieren: "Die Leute denken sich seit 20 Jahren Geschichten über uns aus. Wir machen einfach weiter, wie immer!" Sie ist der Meinung, dass sie realisiert hätten, dass sie stärker zusammen seien – ob David Beckham das tatsächlich genauso sieht, erfährt die Öffentlichkeit zur Sendezeit des Interviews am kommenden Sonntag.

Getty Images David Beckham, Ex-Fußballprofi

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinen Kindern Cruz, Romeo und Harper

Pascal Le Segretain/Getty Images Victoria Beckham bei der Fashionweek in Paris, Juni 2018

