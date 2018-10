Ist an den Trennungs-Gerüchten über David Beckham (43) und seine Victoria (44) doch etwas dran? In der Vergangenheit gab es immer wieder Schlagzeilen, der Ex-Profikicker und die schöne Modeschöpferin seien kein glückliches Paar mehr. Erst kürzlich erklärte Victoria in einem Interivew mit Vogue aber, dass die Spekulationen nicht wahr seien und sie sich inzwischen an die negative Nachrichtenflut gewöhnt habe. Doch, kurz bevor die beiden am Freitag gemeinsam auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank erscheinen werden, meldete sich schon wieder ein Insider: Er behauptet, dass "Posh und Becks" trotz aller Dementi seit Monaten getrennt sind!

Der Informant erklärte gegenüber der US-amerikanischen OK!: "Sie führen seit Monaten getrennte Leben und haben außer den Kindern nichts mehr gemeinsam. Sie reist für ihr Modelabel geschäftlich nach New York und er hat sich in Miami niedergelassen, um sich dort um seine neue Fußballmannschaft zu kümmern", ist sich die Quelle sicher.

Ein mögliches Liebes-Aus öffentlich zu machen, komme für die Eheleute nicht infrage – deswegen auch das ausgesprochen deutliche Dementi von Victoria zuletzt im Gespräch mit der Modezeitschrift. Dem widerspricht der Insider: "Sie verbiegen die Wahrheit ein bisschen. Fakt ist, sie leben getrennt." Eine Scheidung stehe für Vic jedoch nicht zur Debatte, man wolle die Familie schließlich nicht blamieren. Was glaubt ihr: Könnte an den Aussagen des Insiders etwas dran sein? Stimmt ab!

Pascal Le Segretain/Getty Images David und Victoria Beckham auf der Paris Fashion Week

Anzeige

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham an ihrem 19. Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham in Monaco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de