Denise Kappès (28) schwebt im Familienhimmel! Seit rund einer Woche ist die Ex-Bachelor-Kandidatin Mutter eines kleinen Sohnes. Die ersten Stunden nach der Geburt konnte sie allerdings noch nicht mit ihrem Würmchen genießen: Denise musste wegen einer verkalkten Plazenta operiert werden, anschließend sorgte hartnäckiges Fieber für einen verlängerten Krankenhausaufenthalt. Jetzt kann die Brünette endlich Familienzeit nachholen – und schenkt Baby Ben-Matteo und ihrem neuen Freund Tim eine Liebeserklärung auf ihrem Social-Media-Kanal!

Auf Instagram hat Denise jetzt ein Foto aus dem Bett geteilt. Darauf zu sehen: die zwei wohl wichtigsten Männer in ihrem Leben – schlafend. Zwar wurden die Gesichter von Tim und dem Sohnemann unkenntlich gemacht, dennoch deutet der Schnappschuss auf pure Harmonie und ganz entspannte Quality-Time hin. "Ich kann es einfach nicht in Worte fassen, wie unfassbar glücklich ihr mich macht. Ihr zwei seid einfach das Beste, was mir passieren konnte", schwärmt Denise in der Bildbeschreibung.

Tatsächlich scheint die Ex von Pascal Kappés (28) ihre neue Beziehung und das Gesicht ihres Sohnes weitgehend aus der Öffentlichkeit halten zu wollen. Deutliche Aufnahmen mit ihrem Partner sind selten, auch Babyfotos folgen wohl nicht allzu bald. "Ich würde euch so gerne seine süße Schnute zeigen, aber wir wollen uns einfach vor gewissen Dingen schützen", erklärt Denise in ihrem Post.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès' Freund Tim und ihr Kind Ben-Matteo

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

