Ganz Australien freut sich momentan über den Besuch von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37). Überall, wo die beiden auftauchen, warten Tausende von Menschen und hoffen auf einen Händedruck oder ein Selfie mit den Royals. Spektakulärer hätte das Paar seine Reise auch nicht starten können: Am Montagmorgen gaben Harry und Meghan bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. In Down Under verzaubert die ehemalige Schauspielerin nun alle mit ihrem Schwanger-Glow. Promiflash zeigt euch die schönsten Bilder.

Ein romantischer Strandspaziergang ist normalerweise ein sehr intimer Pärchenmoment. Bei Harry und Meghan in Melbourne konnten Hunderte Zaungäste zusehen. Wie ein verknallter Teenie klammerte sich die Schwangere an ihren Partner.

Schon bei ihrer Ankunft in Sydney konnte man der 37-Jährigen den langen Interkontinentalflug nicht ansehen. Sie strahlte bis über beide Ohren und winkte aufgeregt den Fotografen.

Später trafen Harry und Meghan auf eine Farmer-Familie. Auch deren jüngster Nachwuchs hatte es dem Royal-Paar angetan, wie Fotos beweisen.

Als es dann in Strömen zu regnen begann, kuschelte die Ex-Suits-Darstellerin sich unter dem Schirm an ihren Mann. Ihr verliebter Blick sorgte bei den Umstehenden für echte Seufzer.

Beim Treffen mit Australiens Generalgouverneur und seiner Frau machte Meghan eine Superfigur in ihrem weißen Etuikleid. Ihr stolzer Ehemann führte sie bei einem Spaziergang durch den Garten des Admiralty House' und wollte sie gar nicht loslassen.

Bei ihrer Stippvisite im ländlichen Dubbo trafen die zwei Turteltauben vor allem auf eine Menge Kinder. Ein kleiner Junge wollte Harry gar nicht mehr loslassen und brachte Meghan damit zum Kichern.

Richtige Filmatmosphäre kam auf, als die werdenden Eltern die endlos scheinenden Stufen des Opernhauses in Sydney herunterliefen. Harry gab gut Acht, dass seine Liebste in ihren High Heels nicht stolperte.

Verliebter geht es nicht: Am Bondi Beach in Sydney nahmen der 34-Jährige und seine Frau an einer Session von Surfern teil, die sich beim Thema "Mentale Gesundheit" engagieren. Die Blicke, die sich das Herzogenpaar zuwarf, dürften wohl jeden Beobachter gerührt haben.

Im Taronga-Zoo in Sydney lernte Meghan eine ganz besondere Namensvetterin kennen. Ein Koalababy wurde nach ihr benannt.

Media-Mode / SplashNews.com Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Ankunft in Sydney

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Taronga-Zoo in Sydney

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dubbo, Australien

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Dubbo 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dubbo

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Bondi Beach in Sydney



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de