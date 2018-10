Unerwartetes Wiedersehen mit Kay-C (Pauline Angert, 23)! Die Unter uns-Fans mussten vor einigen Tagen Abschied nehmen: Zuschauerliebling Elli, gespielt von Nora Koppen (29), ist kurz vor einer lebensrettenden Herztransplantation im Krankenhaus gestorben. Für ihren Ehemann Paco (Milos Vukovic, 37) und die Bewohner der Schillerallee ein Schock: Sie können einfach nicht glauben, dass sie Elli nie wieder sehen werden. Bei einer Trauerfeier für die verstorbene Sanitäterin nehmen sie Abschied – und müssen sich, wie die RTL-Vorschau jetzt verrät, gleichzeitig mit einer alten Bekannten auseinandersetzen.

Der plötzliche Tod ihrer Cousine lockt nämlich auch Möchtegern-Starlet Kay-C wieder aus den USA ins Kölner Fedel. Wie Paco, Easy und Co. wohl auf die unerwartete Begegnung reagieren werden? Immerhin sind sie nicht im Guten mit der selbstverliebten Blondine auseinandergegangen... Besonders spannend dürfte für die Fans der Serie das Aufeinandertreffen von Kay-C und Tobias (Patrick Müller, 30) werden – schließlich hatte die quirlige Influencerin seinen Antrag eiskalt abgelehnt und ihn fies hintergangen.

Das Wiedersehen mit seiner Ex dürfte für Anwalt Tobias aber nicht das einzige Problem bleiben. Auch beruflich könnte es für die Serienfigur von Patrick Müller in nächster Zeit rundgehen. Denn Elli soll ausgerechnet an den Folgen eines Medikaments gestorben sein, das ein von Tobias vertretener Pharmakonzern produzierte.

Instagram / pauline.angert Pauline Angert, bekannt aus "Unter uns"

MG RTL D Nora Koppen bei "Unter uns"

Instagram / actpm Patrick Müller, Schauspieler

