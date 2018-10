Dieser Unter uns-Abschied nahm zahlreiche Fans mit! Seit der Folge am vergangenen Dienstag ist es traurige Gewissheit: Serienliebling Elli (gespielt von Nora Koppen, 29) stirbt kurz vor ihrer rettenden Operation den Serientod – und das ganz allein und an dem Geburtstag ihres Mannes Paco (Milos Vukovic, 37). Eine dramatische Geschichte, die auch die sonst so kritischen Zuschauer nicht kalt lässt. Aber war diese Szene tatsächlich die tragischste der Seriengeschichte? Ja, sagen die Fans!

Die Promiflash-Leser fieberten mit, als die Bewohner der Schillerallee Abschied von ihrer Freundin nehmen mussten. 2.435 User – und damit satte 82,2 Prozent (Stand: 18. Oktober; 6:16 Uhr) – fanden die Story sehr ergreifend und erklärten den Ausstieg als den schlimmsten überhaupt. Allein 17,8 Prozent (527 Votes) packte diese Handlung nicht, sie fanden das Szenario eher unspektakulär.

Besonders einer fiel es nicht leicht, Lebewohl zu sagen: Elli-Darstellerin Nora Koppen, die mit ihrer Rolle jahrelang Teil der beliebten Daily war. "Mir bleibt nur eins zu sagen: Danke! Danke für euren Support, Danke für euer Feedback, Danke für euer Lob, Danke für eure Kritik, Danke für drei wunderbare Jahre 'Unter uns', Danke Elli Weigel", meldete sich die Schauspielerin kurz nach der Ausstrahlung bei ihren Instagram-Followern zu Wort.

