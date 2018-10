Tänzeln unter dem Dach des Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield bald etwa gleich zwei Frauen mit extravagantem Geschmack durch die Gegend? Dass die beliebte Sitcom Die Nanny demnächst ein Reboot feiern könnte, steht schon länger im Raum. Jetzt äußert Hauptdarstellerin Fran Drescher (61) einen besonderen Wunsch bezüglich des Comebacks: Sie will Rapperin Cardi B (26) dabei haben – und zwar als Serientochter!

Im Interview mit Extra erzählte die Mode-Ikone der Neunziger, was es mit der interessanten Wunschbesetzung auf sich hat. So sei Cardis Look bei der Mailand Fashion Week die Initialzündung für diese Idee gewesen. Bei dem Event hatte die Liebste von Rapper Offset (26) ein Outfit mit Tigermuster getragen und davon in einem Social-Media-Post ein Foto veröffentlicht, samt Hommage an die Serienfigur Fran Fine. Dieser Vergleich wurde schnell ein viraler Hit. Auch Fran bemerkte den Post und legt sich seitdem richtig ins Zeug. "Ich spreche schon mit ihrem PR-Team. Ich bin richtig aufgeregt. Es ist neu und es könnte so viel Spaß machen", so die Schauspielerin und Produzentin.

Eine weitere ausgefallen Eigenschaft der Fernseh-Fashionista Fran Fine ist ihre hohe Stimme – in der Hinsicht könne Cardi laut Fran ebenfalls mithalten. Dabei beruht die Begeisterung offenbar auf Gegenseitigkeit: Auch die Musikerin macht auf ihrem Instagram-Account aus ihrer Bewunderung für die Schauspielerin keinen Hehl: "Ich bin dabei! Das macht mich so glücklich, denn ich liebe sie!"

