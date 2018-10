Mutet sich Pietro Lombardi (26) momentan etwa zu viel zu? Für den Musiker könnte es momentan eigentlich wohl kaum besser laufen. Er ist gefragter denn je: Neben zahlreichen Auftritten sitzt der Sänger jetzt tatsächlich auch neben Dieter Bohlen (64), Xavier Naidoo (47) und Oana Nechiti (30) in der DSDS-Jury. Am Dienstag starteten die ersten Dreharbeiten – wenige Tage später erwischte es Pie jedoch so schlimm, dass er sogar ein Konzert absagen musste!

"Ich bin gerade eben aufgewacht und habe starkes Fieber. Es tut mir wirklich vom tiefsten Herzen leid, aber ich kann heute Abend in Wittenberg nicht auftreten", erklärte der Wahl-Rheinländer seinen Followern in einem Instagram-Post. Dem 26-Jährigen gehe es richtig schlecht, selbst sprechen könne er nicht mehr: "Ich liebe meine Fans über alles und ich würde für sie alles tun, aber die Gesundheit geht, wie ihr wisst, vor." Er verspreche seiner Community aber, den Gig so schnell wie möglich nachzuholen.

Kommende Woche muss Pietro wieder fit und auf den Beinen sein, denn am Montag wird er wieder im DSDS-Studio erwartet: "Da kann ich es mir nicht erlauben, eine Woche krank zu sein, da wir jeden Tag drehen", zeigte sich der "Senorita"-Interpret kämpferisch.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, Juroren der 16. DSDS-Staffel

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Pietro Lombardi, Oana Nechiti, Dieter Bohlen und Xavier Naidoo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de