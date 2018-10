Seit Kurzem ist die DSDS-Jury für die neue Staffel endlich komplett und hat neben Urgestein Dieter Bohlen (64) drei neue Gesichter: Soulsänger Xavier Naidoo (47), Let's Dance-Profi Oana Nechiti (30) und Chartstürmer Pietro Lombardi (26). Pop-Titan Dieter ist deshalb ganz aus dem Häuschen und schwärmte bereits in den höchsten Tönen von seinen drei Kollegen. Dementsprechend ausgelassen ist die Stimmung unter den Experten: Auch abseits des Jury-Pults herrscht zwischen ihnen Harmonie pur.

Die Chemie stimmt offenbar! Dieter hat während seiner Laufbahn in der berühmten RTL-Castingshow schon mit vielen Musikern zusammengearbeitet, aber so ein breites Grinsen konnte ihm bisher wohl niemand ins Gesicht zaubern. Auf seinem Instagram-Account teilte er am Donnerstagmorgen ein Gruppenfoto mit Pietro, Oana und Xavier und schrieb dazu: "Gemeinsames Mittagessen, sowas gab es früher nicht. Wir sind Kumpels." Na, da hat Herr Bohlen wohl endlich seine Traum-Crew gefunden.

Dass er mit der Besetzung des vergangenen Jahres überhaupt nicht zufrieden war, verhehlte der "Modern Talking"-Star nicht. 2017 bestand die Jury aus Mousse (52) T., Ella Endlich (34) und Carolin Niemczyk (28) – nach Dieters Meinung soll diese Zusammensetzung "eine Katastrophe" gewesen sein. Eine Aussage, zu der Ella erst kürzlich im Promiflash-Interview Stellung bezog: Sie wünsche Dieter einen guten Presseberater, sagte sie, und rate ihm, mehr an den Erfolg des Formats zu denken.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, Juroren der 16. DSDS-Staffel

Getty Images Dieter Bohlen, TV-Star

MG RTL D/ Guido Engels Mousse T., Carolin Nienczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen im DSDS-Finale 2018

