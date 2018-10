Rote Rosen hat eine neue romantische Heldin! Ab Januar 2019 wird Gerit Kling (53) als Hilli Pollman Liebes-Turbulenzen in der ARD-Telenovela erleben. Eine ihrer Vorgängerinnen war die gebürtige US-Amerikanerin Cheryl Shepard (52). Sie spielte zwischen 2016 und 2017 die Soap-Protagonistin Sydney Flickenschild – nach ihrem Ausstieg kehrte sie Ende des Jahres noch für einige Folgen zurück. Wer könnte also besser einschätzen, ob Gerit in die Serie passt, als Cheryl?

"Sie ist genial für diese Rolle", äußerte sich die Serien-Darstellerin beim Leipziger Opernball gegenüber Promiflash begeistert. "Ich habe mit Gerit im Vorfeld gesprochen und sie wird es ganz toll machen", war sich die New Yorkerin im Interview sicher. "Rote Rosen" ist nicht die erste Serie, in der Cheryl und Gerit zu sehen sind – beide spielten auch in dem Kult-Format In aller Freundschaft mit: Die Schwester von Anja Kling (48) war für zwei Folgen in der Sendung zu sehen, ihre Kollegin blieb der Soap zwölf Jahre (2003 bis 2015) lang treu.

Nach ihrem Ausstieg aus "Rote Rosen" konzentriert sich Cheryl aktuell auf ihre Arbeit als Autorin: "Ich habe momentan das Projekt, dass ich selber Bücher schreibe. Ich sage Bücher – das ist mein Problem: Ich habe drei Sachen gleichzeitig angefangen, jetzt muss eins fertig werden." Sie wolle nur so viel verraten: Das jetzige Werk lebe von der Fiktion gepaart mit eigenen Lebenserfahrungen und es werde knistern.

aI / ActionPress Cheryl Shepard beim Leipziger Opernball 2018

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Die Schauspielerinnen Gerit Kling und Cheryl Shepard

Anzeige

ARD / Michael Behns Gerit Kling in ihrer Rolle als Hilli Pollmann in "Rote Rosen"

Anzeige



