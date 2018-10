Natascha Ochsenknecht (54) schwebt wieder auf Wolke sieben! Oliver Schumann macht die Powerfrau seit einigen Wochen glücklich. Im Gegensatz zu der Ex-Dschungelcamperin steht Olli normalerweise nicht in der Öffentlichkeit: Das Leben des Kameramanns spielt sich abseits des Blitzlichtgewitters ab. Mit seiner neuen Freundin hat er sich jetzt aber ein prominentes Gesicht geangelt – wie er mit dem plötzlichen Trubel wohl zurechtkommt?

Immerhin begleitet Olli seine Natascha nun regelmäßig zu Events – wie zum Beispiel zur Halloween Party im Berlin Dungeon, bei der Promiflash ihn traf. Ob er sich mittlerweile an den Wirbel um seine Person gewöhnt hat? "Erschlagen tut mich das nicht, weil ich mich da auch so ein bisschen rausziehe. Ich mag nicht so sehr, präsent zu sein, aber das weiß Natascha", erklärte er. Seine Traumfrau akzeptiere das und überlasse ihm die Entscheidung, sie auf rote Teppiche und Veranstaltungen zu begleiten.

Obwohl Oliver furchtbar gerne Zeit mit seiner Liebsten verbringe, gebe es natürlich auch Momente, in der das Rampenlicht zu viel des Guten ist. "Manchmal kann es nervig und stressig sein, aber ich komme zurecht damit, ich komme damit klar und ich weiß, wie man damit umgehen kann. Also, ich habe damit kein Problem", gab Nataschas Schatz preis. Dann steht einer gemeinsamen Zukunft ja gar nichts mehr im Wege!

P.Hoffmann/WENN.com Oliver Schumann und Natascha Ochsenknecht im Berlin Dungeon 2018

P.Hoffmann/WENN.com Natascha Ochsenknecht und ihr Freund Olli

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht mit ihrem Freund Olli auf Mallorca

