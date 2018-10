Noch nicht mal auf der Welt, das Hobby steht aber schon fest! TV-Star Raphael Vogt (42) überraschte seine Fans vor einigen Wochen mit einer besonders schönen Nachricht: Er und seine Freundin Kati Bork erwarten ihr erstes Kind! Natürlich ist der Bald-Papa schon mächtig aufgeregt. Bei all der Vorfreude weiß er eines allerdings schon ganz genau: Sein Baby wird später definitiv mal Kampfsport machen!

Das Geschlecht ihres kleinen Schatzes kennen die werdenden Eltern schon länger. Ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen können, wollen sie aber noch nicht verraten. Das Geschlecht sei Raphael aber auch von Anfang an egal gewesen, wie er im Promiflash-Interview versichert. Um ein bestimmtes Hobby wird der Nachwuchs nämlich so oder so nicht herumkommen: "Ich habe gesagt, dass wird vom Kampfsport her in meine Fußstapfen treten, aber egal ob Junge oder Mädchen. Da würde ich auch ein Mädchen mitnehmen." Also von wegen rosa Tutu und Ballettschühchen – selbst bei einem weiblichen Vogt-Spross stehen wohl eher Boxhandschuhe auf dem Plan!

Nicht nur privat, sondern auch beruflich läuft es bei dem 42-Jährigen zurzeit richtig rund. Mit der Serie "Alles oder Nichts" wagt Raphael sich einige Jahre nach seiner Zeit bei GZSZ und Alles was zählt mal wieder an eine Daily-Soap.

P.Hoffmann/WENN.com Raphael Vogt mit seiner Freundin Kati Bork

Getty Images Raphael Vogt

Ralf Succo/WENN.com Raphael Vogt beim VIP-Screening von "Star Trek Beyond"

