Diesen Anblick bietet Raphael Vogt (44) seinen Fans nicht alle Tage! Ein Jahr ist der ehemalige GZSZ-Darsteller nun schon stolzer Vater einer Tochter. Während seine Freundin Kati Bork regelmäßig Fotos von Océane teilt, gibt es die Kleine auf Raphaels Social-Media-Accounts dagegen eher selten zu sehen. Anlässlich des Festtags der Liebe machte der Schauspieler nun jedoch eine Ausnahme und veröffentlichte einen niedlichen Schnappschuss seiner beiden Liebsten.

"Meine Ladys", schrieb Raphael zu einem Facebook-Foto, auf dem Kati und Océane miteinander kuscheln. Neben dem Hashtag #valentinesday2020 versah er den Post auch mit den Worten "Stand By Me" in Anspielung auf den bekannten Love-Song von Ben E. King. Zwar wählte der 44-Jährige den Bildausschnitt so, dass wie gewohnt das Gesicht seiner Tochter nicht zu erkennen ist – seine Follower freuten sich dennoch darüber, dass der Vater der kleinen Océane diesen intimen Moment mit ihnen geteilt hat.

Kurz vor der Geburt seiner Tochter im November 2018 hat Raphael mit Promiflash darüber gesprochen, ob er und Kati ihr Kind im Netz zeigen würden. "Wir verstecken unser Baby nicht, aber werden es sicher auch nicht total in die Kamera halten", kündigte der Berliner damals an. Diesen Worten ist Raphael offensichtlich bis heute treu geblieben.

Facebook / raphaelvogtschauspieler Kati Bork mit ihrer Tochter Océane Amelie

Instagram / raphael.vogt Raphael Vogts Tochter Océane

Actionpress/ Tamara Bieber Raphael Vogt und Kati Bork, November 2019

