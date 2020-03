Was für eine riesige Überraschung! Am Mittwochabend durften die verbliebenen Promis bei Das große Promibacken zum fünften Mal ihr Können am Backblech unter Beweis stellen. In der vergangenen Woche musste Ulla Kock am Brink (58) den Contest verlassen – Rebecca Mir (28), Raphaël Vogt (44), Ross Antony (45) und Angelina Heger (28) traten somit im Halbfinale wieder in drei Challenges gegeneinander an. Alle TV-Gesichter überzeugten mit vielen kreativen Ideen und dem richtigen Händchen für schmackhafte Süßwaren – und deswegen kam es bei der Entscheidung zu einer überraschenden Wendung!

Coole Motiv-Backstücke zauberten die Torten-Enthusiasten während der ersten Aufgabe auf den Teller: Sie gestalteten einen Riesen-Cupcake! Ross' und Angelinas Einhorn-Varianten, sowie Rebeccas Candy-Überraschung überzeugten die Juroren Betty und Christian. Raphaël musste Kritik einstecken – die Spitze des Küchleins sackte ab. Ob er bei der zweiten Aufgabe überzeugen konnte? Und wie! Aber nicht nur er – auch seine drei Konkurrenten hauten die Juroren mit ihren Marzipan-Mandel-Crossaints in der technischen Prüfung um. Erstmals in der Geschichte von "Das große Backen" landeten alle auf dem ersten Platz! Entscheidend war dann die letzte Aufgabe – unter dem Motto "Black and White" kreierten die Halbfinalisten aufwendige Überraschungs-Torten. Und auch die kamen durch die Bank weg positiv bei den Juroren an. Aus diesem Grund pfiffen Betty und Christian auf die Eliminierung – und schickten alle vier Promi-Bäcker ins große Finale!

Dennoch stach ein Star mit seinen Künsten heraus: Über die rote Bäckerschürze durfte sich in dieser Woche Angelina Heger freuen. Im Finale kommende Woche nützt diese Auszeichnung allerdings wenig – denn da werden die Rezept-Karten neu gemischt!

Anzeige

SAT.1/Claudius Pflug Rebecca Mir bei "Das große Promibacken"

Anzeige

SAT.1 / Claudius Pflug Ross Antony bei "Das große Promibacken" 2020

Anzeige

© SAT.1 / Claudius Pflug Angelina Heger in Woche drei bei "Das große Promibacken"

Sat.1 / Claudius Pflug Raphaël bei "Das große Promibacken" 2020

Anzeige

Wer wird nächste Woche gewinnen? Angelina! Ross! Rebecca! Raphaël! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de