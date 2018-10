Beginnt für den Ex-Radsportler Jan Ullrich (44) jetzt endlich ein neuer Lebensabschnitt? Anfang August sorgte der gebürtige Rostocker mit etlichen Schlagzeilen für einen Eklat: Er soll unter anderem heftigen Zoff mit Til Schweiger (54) auf Mallorca gehabt haben und unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf ein Escort-Girl in einem Frankfurter Luxushotel losgegangen sein. Nach den Vorfällen begab sich Jan in eine Entzugsklinik im bayerischen Bad Brückenau. Anschließend wollte er die Genesung in Miami fortsetzen – die Therapie brach er jedoch ab. Dennoch soll der 44-Jährige mittlerweile auf dem Weg der Besserung sein und bald in eine Reha in der Schweiz einchecken!

Ein Bekannter des einstigen Tour de France-Siegers gab nun gegenüber RTL ein Gesundheits-Update. Vor wenigen Tagen habe sich der Hanseat einem Drogen- und Alkoholtest unterzogen, der negativ ausgefallen sei. Sein Zustand habe sich zudem gebessert und sei nun stabiler. Das motiviere ihn unter anderem, ebenfalls das Rauchen aufzugeben. Vorerst habe Jan seinen Konsum von über 150 Zigaretten pro Tag auf 20 bis 25 reduziert. Auch der Auszug aus seiner mallorquinischen Finca sei bereits in vollem Gange, wie ein privat gefilmtes Video vermittelt.

Bevor es für den ehemaligen Sensations-Sportler in die Schweiz geht, um dort weiter gegen seine Probleme zu kämpfen, wolle er zunächst noch einiges verarbeiten – erst danach könne er den Entzug erneut starten. Ob er damit die Geschehnisse der vergangenen Monate meint, bleibt unklar.

AEDT/WENN.com Til Schweiger bei einer Filmpremiere in Berlin, 2018

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Getty Images Jan Ullrich vor dem Gericht in Weinfelden 2015

