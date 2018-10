Haben sie die Worte ihres Mannes mehr mitgenommen als bisher erwartet? Vor wenigen Tagen hatte David Beckham (43) für Aufsehen gesorgt, weil er in einem Interview zugegeben hatte, die Ehe mit Victoria (44) zeitweise als sehr schwierig zu empfinden. Für ihn bedeute die langjährige Beziehung zu seiner Liebsten zwangsläufig harte Arbeit – im Laufe der Jahre sei es zwischen den beiden einfach komplizierter geworden. Für das Ex-Spice Girl offenbar zu viel der Ehrlichkeit: Victoria soll wegen Davids Geständnis am Boden zerstört gewesen sein!

Wie ein Insider nun gegenüber The Sun verraten haben soll, habe die Fashionikone nach dem Interview ihres Mannes satte zwei Tage lang geweint. "Sie hat keine Ahnung, warum David so unsensible Dinge sagen und sie damit bloßstellen würde", erklärte die Quelle. "Man kann sich vorstellen, dass es war, als wäre eine Bombe bei den Beckhams explodiert, als sie davon erfahren hat." Das Paar durchlebe daher aktuell eine äußerst schwierige Zeit.

Ob Victoria deshalb erst einmal auf Abstand gegangen und für einen Wellness-Trip nach Deutschland gereist ist? Die ehemalige Sängerin ließ zuletzt in Baden-Baden die Seele baumeln – fernab ihres Gatten. Bereits seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte, das Vorzeigepaar stecke in einer tiefen Ehekrise. Spekulationen, die durch Davids Interview nur noch verstärkt wurden.

Getty Images Victoria und David Beckham auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images David Beckham in London, 2018

Pascal Le Segretain/Getty Images David und Victoria Beckham während der Fashion Week in Paris

